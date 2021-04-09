Минэнерго хочет простимулировать производство энергии из биотоплива

Министерство энергетики обнародовало для общественного обсуждения проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно установления нулевой ставки налога за выбросы двуокиси углерода для установок, которыми осуществляются такие выбросы в результате сжигания биотоплива".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать увеличению производства энергии из биотоплива в Украине и дальнейшему переходу предприятий с ископаемых видов топлива (угля, газа, торфа) на использование этого вида топлива, которое производится из биологически возобновляемых источников органического происхождения.

Сейчас предприятия, которые сжигают биотопливо на стационарных источниках загрязнения, уплачивают налог за выбросы двуокиси углерода в размере 10 грн за тонну.

Новым законопроектом предлагается установить нулевую ставку экологического налога для установок, которые внесены в реестр установок, использующих исключительно биотопливо.

Экономическая правда