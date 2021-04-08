За первые лицензии на залы игровых автоматов оплатили 18 миллионов

Первые две лицензии на залы игровых автоматов получило ООО "ГЕЙМДЕВ", в бюджет за них поступило 18 миллионов гривен.

Об этом сообщает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

По данным комиссии, поступления средств подтвердила Государственная казначейская служба Украины. Каждая из лицензий стоит 9 млн гривен.

"Так в киевской гостинице "Турист", харьковском отеле "Харьков" и запорожской гостинице "hotel INTOURIST" будут размещены первые легальные залы игровых автоматов", - добавили в КРАИЛ.

Напоминаем:

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст первые лицензии на залы игровых автоматов - их получит ООО "ГЕЙМДЕВ".

Экономическая правда