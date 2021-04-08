С начала года отечественный автогаз в опте существенно подорожал

Компания "Укргаздобыча" в первом квартале 2021 года реализовала на украинском энергетической бирже 35,34 тысяч тонн сжиженного газа на общую сумму 755,23 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба УЭБ.

Как отмечается в пресс-релизе, этот объем на 11% меньше, чем в январе-марте 2020 года.

В то же время, денежный эквивалент вырос почти в полтора раза.

Так, в январе средневзвешенная стоимость сжиженного газа составила 18,31 тысячи гривень за тонну; в феврале - 23,23 тысячи гривень за тонну, в марте - 24,27 тысячи гривень за тонну.

В первом квартале состоялось 14 аукционов, в которых принимали участие 72 участника. В частности, в январе 2021 года состоялось 3 аукциона, в феврале - 5, в марте - 6.

"По объемам реализации большинство сделок относилось к мелким (до 100 тонн) с показателем 89,5% и средним (от 100 до 500 тонн) - 10%. Крупные сделки (более 500 тонн) составили менее 1% от общего объема реализации", - говорится в сообщении УЭБ.

Компания "Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшим производителем сжиженного газа в Украине.

Производство газа ведется на пяти установках предприятия.

Экономическая правда