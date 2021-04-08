В феврале банки выдали ипотеки на полмиллиарда - НБУ

В этом году в феврале банки выдали 617 ипотечных кредитов на сумму 457,9 млн грн - это на 40% больше, чем в прошлый месяц и на 81% больше, чем в феврале 2020 года.

Об этом говорится в результатах опроса НБУ относительно выданных ипотечных кредитов населению.

Количество новых соглашений, говорят в Нацбанке, за месяц выросло на 39%, за год - на 35%. В то же время, рост происходит в основном благодаря "вторичке" - доля заключенных ипотечных договоров на этом рынке в феврале составляла 85% всех новых кредитов.

"Так, если сравнить с январем 2021 года, в феврале объемы выдачи на вторичном рынке выросли на 47%, или на 124,2 млн грн, на первичном рынке - на 13%, или на 7,7 млн грн", - добавляют в регуляторе.

Также вырос средний размер кредита на жилье с 734 тысяч грн в январе до 742 тысяч грн в феврале. В частности, 767 тысяч грн является средним размером кредита на "первичке", а 738 тысяч грн - на вторичном рынке.

В НБУ отмечают, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный – 89% новых сделок (на сумму почти 380 млн грн) заключили пять банков.

В отчетном периоде средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,9% (в январе - 13,8%), на первичном - 17,1% (в январе -15,9%). "Заметный рост стоимости кредитов на первичном рынке в феврале произошел из-за роста доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку", - пояснили в регуляторе.

Больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве - 171 договор на 177 млн грн (39% от общей суммы) и области - 84 договора на 78,5 млн грн (17% от общей суммы). В Харьковской области - 76 договоров на общую сумму почти 43 млн грн (9% от общей суммы).

Экономическая правда