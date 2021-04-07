Популярный мессенджер тестирует опцию платежей криптовалютой
Приложение Signal тестирует новую функцию под названием Signal Payments, которая внедряет систему одноранговых платежей криптовалютой.
Об этом сообщает The Verge.
Новая функция сейчас поддерживает только один протокол: кошелек MobileCoin и сопутствующую криптовалюту MOB. MobileCoin связана с соучредителем и генеральным директором Signal Мокси Марлинспайком, который консультировал компанию до последнего раунда финансирования, объявленного в прошлом месяце.
"Первым протоколом платежей, для которого мы добавили поддержку, является платежная сеть под названием MobileCoin, которая имеет собственную валюту - MOB и ориентирована на конфиденциальность. Дизайн MobileCoin предусматривает, что Signal не имеет доступа к вашему денежному балансу и полной истории транзакций", - написал Джун Харада, руководитель отдела роста и коммуникаций Signal.
Компания заявляет, что испытать эту функцию пока что могут в Великобритании. Пользователи могут зарегистрироваться на MobileCoin и получить доступ к этой функции через бета-версию Signal.
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