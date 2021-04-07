Сменить оператора с сохранением номера телефона станет проще – Минцифры

С 1 декабря 2021 года заработает упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона.

Об этом сообщает Минцифры.

Отмечается, что 5 апреля Минюст зарегистрировал изменения, которые разрабатывала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи.

Согласно новой процедуре:

номер перенесут оперативно: максимум за 1 день, а не за 3-4;

абонент должен обратиться к одному - новому оператору, а не к двум, как было раньше; договор с прежней компанией разорвется автоматически;

пользователи без контракта теперь смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку - регистрация у предыдущего оператора не требуется.

"Ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать к улучшению качества услуг, которые получают украинцы", - говорится в сообщении.

"Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019 года. За почти 2 года операторам поступило около 200 тыс официальных обращений, но 40% заявителям было отказано. На пути стала бюрократизированность процессов.

Также важно, что каждый год мобильных операторов оставляют больше 7 млн ​​пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой", - добавили в правительстве.

Экономическая правда