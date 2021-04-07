МВФ: Самый быстрый способ восстановить экономику - потратиться на вакцины

В Международном валютном фонде считают, что большие расходы на вакцинацию населения является самым быстрым путем к восстановлению государственных финансов при увеличении мирового долга в 2021 году.

Об этом сообщает Reuters.

В случае, если вирус вскоре станет контролируемым благодаря массовой вакцинации, к 2025 году дополнительные налоговые поступления развитых экономик достигнут триллиона долларов, объясняют в Фонде.

Согласно такому сценарию к 2025 году мировой ВВП также увеличится на 9 трлн долларов, ведь бизнес сможет возобновить работу раньше. "Таким образом, вакцинация окупится "с лихвой", - комментируют в МВФ.

Сейчас Фонд и Всемирный банк призывают правительства продолжать фискальную поддержку бизнеса и населения пока пандемию полноценно не возьмут под контроль.

По оценкам МВФ, страны на программы поддержки потратили около 16 трлн долларов от начала пандемии. Из них 10 трлн - дополнительные расходы и упущенная прибыль, еще 6 трлн - правительственные займы и вливания капитала для бизнеса.

Средний дефицит бюджета в странах с развитой экономикой достиг 11,7% ВВП в прошлом году. Для сравнения, в 2019 году доля составляла 2,9%. В 2021 году прогнозы МВФ предусматривают долю 10,4%.

Для стран с развивающейся экономикой, в этом году Фонд также прогнозирует уменьшение дефицита на уровне 7,7%. До 4,9% - для стран с низким уровнем дохода.

Экономическая правда