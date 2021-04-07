Правительство одобрило план выполнения Транспортной стратегии Украины до 2030 года

Кабмин на заседании 7 апреля утвердил меры реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года, среди планов - экологический транспорт и велосипедная инфраструктура.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Национальная транспортная стратегия "Drive Ukraine 2030" сегодня является основным программным документом, определяющим развитие транспортной отрасли на ближайшие 9 лет", - комментирует решение министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, одобренный план определяет конкретные этапы и сроки выполнения мероприятий для обеспечения эффективной деятельности и развития отрасли в целом. Документ был разработан при поддержке представительства ЕС и отражает реализацию евроинтеграционных обязательств нашего государства в области транспорта.

Речь идет о внедрении Европейского зеленого курса и замена общественного транспорта на более современный и экологичный, улучшении услуг по перевозке пассажиров, а также развитии велосипедной инфраструктуры.

Кроме указанных, в план мероприятий были включены:

проекты развития транспортной инфраструктуры как на региональном, так и на межгосударственном уровнях, реализация которых направлена на повышение безопасности, качества и доступности транспортных услуг;

привлечение технологий и внедрения льгот для поддержки национальных производителей, которые были предложены профильными ассоциациями.

В пояснительной записке называются четыре направления деятельности: эффективность транспортной системы, условия для глобальных инвестиций, экологичность и мобильность / межрегиональная интеграция.

"В каждом из четырех основных направлений стратегии определен перечень задач, которые необходимо решить для решения существующих проблем. Каждое задание имеет соответствующие этапы выполнения, ответственных исполнителей, сроки и индикаторы", - добавил Криклий.

Национальную транспортную стратегию правительство утвердило распоряжением № 430 от 30 мая 2018 года.

Экономическая правда