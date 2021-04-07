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Минфин сделал шаг к приближению таможенного законодательства к европейскому

Среда, 7 апреля 2021, 15:03
 

Кабмин на заседании 7 апреля поддержал проект закона с изменениями в Таможенный кодекс относительно определения страны происхождения товара, это нужно во исполнение соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Законопроект Минфин разработал вместе с Таможенной службой. Изменения вносятся в рамках имплементации в Таможенный кодекс положений таможенного законодательства Европейского Союза, в частности, в части определения непреференциального происхождения при импорте / экспорте в Украину товаров.

В частности, с положениями ЕС согласуют раздел II "Страна происхождения товара" Таможенного кодекса Украины в части:

  • цели определения непреференциального происхождения товаров;
  • особенностей происхождения принадлежностей, запасных частей и инструментов, нейтральных элементов и упаковки;
  • перечня товаров, полностью произведенных в данной стране;
  • критериев достаточной переработки товаров, производимых с использованием материалов иностранного происхождения;
  • перечня простых операций;
  • порядка проверки таможенными органами сертификатов о происхождении товаров (в том числе электронных сертификатов о происхождении) после завершения таможенного оформления.

После поддержки правительством законопроект будет представлен на рассмотрение Верховной Рады.

Экономическая правда

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Минфин ЕС Таможенный кодекс

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