Минфин сделал шаг к приближению таможенного законодательства к европейскому

Кабмин на заседании 7 апреля поддержал проект закона с изменениями в Таможенный кодекс относительно определения страны происхождения товара, это нужно во исполнение соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Законопроект Минфин разработал вместе с Таможенной службой. Изменения вносятся в рамках имплементации в Таможенный кодекс положений таможенного законодательства Европейского Союза, в частности, в части определения непреференциального происхождения при импорте / экспорте в Украину товаров.

В частности, с положениями ЕС согласуют раздел II "Страна происхождения товара" Таможенного кодекса Украины в части:

цели определения непреференциального происхождения товаров;

особенностей происхождения принадлежностей, запасных частей и инструментов, нейтральных элементов и упаковки;

перечня товаров, полностью произведенных в данной стране;

критериев достаточной переработки товаров, производимых с использованием материалов иностранного происхождения;

перечня простых операций;

порядка проверки таможенными органами сертификатов о происхождении товаров (в том числе электронных сертификатов о происхождении) после завершения таможенного оформления.

После поддержки правительством законопроект будет представлен на рассмотрение Верховной Рады.

Экономическая правда