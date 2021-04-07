Правительство расширило направления поддержки аграриев

Кабмин на заседании 7 апреля расширил перечень направлений государственной поддержки аграриев - в частности, будут возмещать потери посевов при чрезвычайных ситуациях и стимулировать органическое производство.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время заседания, пояснительная записка к постановлению.

"Теперь государственная помощь также сможет идти на страхование сельхозпродукции и возмещения потерь посевов вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера", - сообщил премьер во время заседания.

Также правительство утвердило возможность помощи сельхозпроизводителям, которые используют мелиорированные земли. "Это часть нашего нового и большого проекта по развитию системы орошения, которая позволит увеличить урожайность в южных регионах как минимум вдвое", - добавил Шмыгаль.

По его словам, это программа государственно-частного партнерства, и она стоит одной из главных задач для Минагрополитики уже на этот год.

Кроме того, введение господдержки обеспечит возмещение существенных затрат, связанных с производством органической продукции. Положения распространяются также на производителей картофеля, а сельскохозяйственных товаропроизводителей поддержат субсидиями из расчета на единицу обработанных угодий.

В пояснительной записке отмечается, что толчком к таким изменениям были, в частности, неблагоприятные погодные условия 2020 года, когда потери от непогоды зафиксировали на площади в 358 тысяч гектаров.

Финансирование будет осуществлено в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей". Из этих средств, в частности, 1085 аграриев получат компенсации в размере 4668 грн / га. А производители гречки получат дотацию в 3500 грн / га для стабилизации выращивания указанной культуры.

Экономическая правда





