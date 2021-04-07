В Минцифры рассказали, как будут привлекать Stripe и PayPal в Украину

Привлечение Stripe и PayPal является для Минцифры одной из приоритетных задач - впоследствии планируют провести встречи с руководством компаний.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил заместитель министра по вопросам развития ИТ-отрасли Александр Борняков.

7 апреля Минцифры вместе с Минфином и НБУ на встрече с премьером Денисом Шмыгалем обсудили план действий с целью привлечения платежных систем Stripe и PayPal на украинский рынок.

Борняков заявил, что привлечение в Украину крупнейших международных электронных платежных систем, среди которых Stripe и PayPal - приоритетный вопрос, которым в Минцифры занимаются уже около года.

"Важным шагом на пути привлечения этих компаний в Украине является принятие ряда законодательных изменений. В частности, принятие законопроекта №4364, в котором учтена директива ЕС PSD2, поскольку она является важной для деятельности таких компаний. Также представителям PayPal мы предоставляем всю необходимую информацию об украинском рынке и развития cashless в Украине. В планах - встреча с руководством компаний PayPal и Stripe", - подчеркнул замминистра.

По данным министерства, в прошлом году только для продажи физических товаров украинском малым средним бизнесом было проведено около 13 млн транзакций на платформе Etsy на сумму более 450 млн долларов. На платформе можно рассчитываться только с помощью PayPal.