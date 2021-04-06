56% опрошенных польских работодателей заявили, что пандемия не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев - 9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса польских работодателей, который провела OLX Работа.

Отмечается, что опрос провели в марте 2021 года среди 358 польских работодателей.

При этом, 30% опрошенных отметили, что сейчас нанимают несколько меньше наших работников. В 77% работодателей не изменились планы по продолжительности предоставления работы для иностранцев - они не планируют уменьшать или увеличивать сроки трудоустройства.

"9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам. А те, кому же пришлось это сделать (8%) - чаще сокращали их максимум на четверть.

Из-за карантина работодатели вводили новые условия труда. 87% опрошенных обеспечили своих работников средствами личной защиты (масками и антисептиками). 59% пытались организовать работу так, чтобы обеспечить дистанцию ​​в 1,5 метра, еще 22% дали возможность работать посменно", - говорится в сообщении.

6 из 10 опрошенных говорят, что пандемия повлияла на поиск работников из Украины в худшую сторону. В частности, среди причин выделяют бюрократические нюансы и меньше желания украинцев ехать на работу за границу.

Отмечается, что больше всего польские работодатели предлагают работу в следующих областях:

строительство - 30%;

логистика и перевозки - 25%;

сфера обслуживания и общественное питание - 20%;

производство - 11%.

"56% опрошенных рассказали, что уже нанимают иностранцев на работу, еще 14% рассматривают такую ​​возможность. 17% респондентов рассказали, что у них были только работники из Польши.

В 15% ранее работали люди из других стран. В частности, работодатели говорят, что отказались от идеи нанимать их из-за сложности с устройством на работу (35%), и отмечают, что иностранцы стали менее заинтересованными в работе в Польше (28%)", - добавили в OLX.

40% польских работодателей рассказали, что в них работают до 10% украинцев, 17% назвали цифру в 10-25%.

"15% определили трудоустроенность наших земляков на 25-50%, и еще 15 - на 50-75%", - свидетельствуют результаты опроса.

При этом, зачастую польские работодатели отбирают украинцев на работу по рекомендации знакомых (54%), или ищут напрямую - через сайты по поиску работы (53%).

Также 88% респондентов говорят, что условия труда для поляков и украинцев в них не отличаются. Среди того, что они гарантируют работникам из Украины, чаще всего называют:

нормированный рабочий день - 66%;

бонусы за хорошие результаты труда - 51%;

оплачиваемое жилье - 27%.

Экономическая правда