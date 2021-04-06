9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам, несмотря на пандемию – исследование
56% опрошенных польских работодателей заявили, что пандемия не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев - 9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам.
Об этом свидетельствуют результаты опроса польских работодателей, который провела OLX Работа.
Отмечается, что опрос провели в марте 2021 года среди 358 польских работодателей.
При этом, 30% опрошенных отметили, что сейчас нанимают несколько меньше наших работников. В 77% работодателей не изменились планы по продолжительности предоставления работы для иностранцев - они не планируют уменьшать или увеличивать сроки трудоустройства.
"9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам. А те, кому же пришлось это сделать (8%) - чаще сокращали их максимум на четверть.
Из-за карантина работодатели вводили новые условия труда. 87% опрошенных обеспечили своих работников средствами личной защиты (масками и антисептиками). 59% пытались организовать работу так, чтобы обеспечить дистанцию в 1,5 метра, еще 22% дали возможность работать посменно", - говорится в сообщении.
6 из 10 опрошенных говорят, что пандемия повлияла на поиск работников из Украины в худшую сторону. В частности, среди причин выделяют бюрократические нюансы и меньше желания украинцев ехать на работу за границу.
Отмечается, что больше всего польские работодатели предлагают работу в следующих областях:
- строительство - 30%;
- логистика и перевозки - 25%;
- сфера обслуживания и общественное питание - 20%;
- производство - 11%.
"56% опрошенных рассказали, что уже нанимают иностранцев на работу, еще 14% рассматривают такую возможность. 17% респондентов рассказали, что у них были только работники из Польши.
В 15% ранее работали люди из других стран. В частности, работодатели говорят, что отказались от идеи нанимать их из-за сложности с устройством на работу (35%), и отмечают, что иностранцы стали менее заинтересованными в работе в Польше (28%)", - добавили в OLX.
40% польских работодателей рассказали, что в них работают до 10% украинцев, 17% назвали цифру в 10-25%.
"15% определили трудоустроенность наших земляков на 25-50%, и еще 15 - на 50-75%", - свидетельствуют результаты опроса.
При этом, зачастую польские работодатели отбирают украинцев на работу по рекомендации знакомых (54%), или ищут напрямую - через сайты по поиску работы (53%).
Также 88% респондентов говорят, что условия труда для поляков и украинцев в них не отличаются. Среди того, что они гарантируют работникам из Украины, чаще всего называют:
- нормированный рабочий день - 66%;
- бонусы за хорошие результаты труда - 51%;
- оплачиваемое жилье - 27%.
Экономическая правда
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