Украина и Всемирный банк готовят запуск 5 совместных проектов

Вскоре Совет директоров Всемирного банка рассмотрит финансирование 5 совместных с Украиной проектов, в частности по вакцинации от COVID-19 - стороны также готовятся к обсуждению следующей четырехлетней стратегии партнерства.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина по результатам видеоконференции представителей ведомства и Всемирного банка.

Так, на рассмотрение Совета директоров Всемирного банка в ближайшее время планируется вынести финансирование следующих проектов: "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", "Киевская городская мобильность", "Установление гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго" и дополнительное финансирование проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для Укрэксимбанка.

В Минфине добавляют, что выборка средств в рамках портфеля Международного банка реконструкции и развития (МБРР) является крупнейшей по сравнению с другими международными финансовыми организациями - по состоянию на 01.01.2021 составила 693,55 млн долл, что в 2,3 раза больше, чем год назад .

Также министр финансов Сергей Марченко обсудил с вице-президенткой ВБ по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде потенциальные проекты. Среди них - увеличение поддержки Украины на борьбу с COVID-19 и новые инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры в Украине.

"В этом году заканчивается реализация двух общих проектов строительства дорог. Именно поэтому мы хотели бы продолжить успешную работу в этом направлении и поговорить о подготовке нового проекта для Укравтодора", - добавил Марченко.

Обе стороны высказались о прогрессе Украины в вопросе земельной реформы и озвучили надежду на скорейшего продолжения работы с МВФ.

Срок действия существующей Стратегии партнерства Всемирного банка и Украины 2017-2021 истекает в июне в этом году. Следовательно, "пора начать системную диагностику страны для определения ключевых приоритетов для последующей четырехлетней Стратегии партнерства", - отметили в министерстве.

Экономическая правда