Страны G20 могут заморозить долги бедных стран до конца 2021 года

Во Всемирном банке ожидают, что страны Большой двадцатки (G20), в том числе Китай и США продолжат заморозку взыскания долгов и платежей на их обслуживание до конца 2021 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова президента Всемирного банка Дэвида Мальпасса.

Инициатива G20 с замораживанием долгов для бедных стран помогла последним отложить платежи на 5,7 миллиарда долларов по состоянию на конец 2020 года. Ожидается, что к июню-2021 перенесут выплаты еще 7,3 миллиарда долларов.

Продолжение заморозки долговых выплат до конца 2021 года поможет бедным экономикам сохранить средства для борьбы с COVID-19, говорят в ВБ. Однако, по словам Мальпасса, это отсрочивание должно быть последним.

Параллельно в МВФ заявили, что Фонд согласовал выделение третьего грантового транша для своих 28 беднейших членов, чтобы покрыть их выплаты на обслуживание долга. С целью высвобождения средств этих стран в борьбе с COVID-19 238 млн долларов направят до 15 октября на соответствующие выплаты.

Напоминаем:

В ноябре лидеры G20 одобрили продление заморозки долговых выплат бедными странами до середины 2021 года в связи с пандемией COVID-19 и высказались за равный доступ к вакцинам.

Экономическая правда