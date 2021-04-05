Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс гривни несколько усилился

Понедельник, 5 апреля 2021, 19:13
 

Национальный банк усилил официальный курс  гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 6 апреля на уровне 27,94  гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,86 грн (на 5 апреля - 32,84  гривни).

Напоминаем:

5 апреля котировки  гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 23,85  гривни.

5 апреля котировки  гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04  гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс  гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,96  гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс НБУ гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривна усилилась к доллару на закрытии межбанка 5 апреля 2021, 17:22
Гривня ослабла на закрытии межбанка 2 апреля 2021, 17:15
Курс валют на 2 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки 2 апреля 2021, 11:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!