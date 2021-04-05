Официальный курс гривни несколько усилился
Понедельник, 5 апреля 2021, 19:13
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 6 апреля на уровне 27,94 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,86 грн (на 5 апреля - 32,84 гривни).
Напоминаем:
5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 23,85 гривни.
5 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,96 гривни.
Экономическая правда
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