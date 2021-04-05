Официальный курс гривни несколько усилился

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 6 апреля на уровне 27,94 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,86 грн (на 5 апреля - 32,84 гривни).

Напоминаем:

5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 23,85 гривни.

5 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,96 гривни.

Экономическая правда