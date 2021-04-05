Страховые компании в 2020 году получили рекордные доходы - НБУ

Несмотря на коронакризис в 2020 году большинство сегментов небанковского сектора получили прибыль, а сектору в целом удалось вырасти по итогам года.

Об этом сообщает Нацбанк в Обзоре небанковского финасектора.

Так, активы страховых компаний начали расти в последнем квартале 2020 после падения во II и III. Выросли валовые страховые премии, уровень выплат составляет 35% для рискового страхования и 13% для страхования жизни.

Сектор показал рекордные прибыли по итогам года - 2,2 млрд грн. Рентабельность активов сегмента составляет 3.4%, что является лучшим показателем среди всех небанковских финансовых учреждений.

Кредитные союзы оказались наиболее уязвимыми к кризису из-за снижения платежеспособности заемщиков и законодательный запрет на начисление штрафов за несвоевременное обслуживание займов. Это привело к ухудшению качества кредитного портфеля: доля просроченных более чем на 90 дней кредитов за год выросла более чем в два раза, отчисления в резервы под кредитные убытки существенно увеличились в конце года.

Активы сегмента за IV квартал сократились на 11%. Значительные потери от формирования резервов, низкая эффективность операционной деятельности, высокая стоимость депозитов и снижение ставки по кредитам вызвали заметное сокращение собственного капитала.

В структуре пассивов снижается доля дополнительных паевых взносов, одновременно растет в пользу депозитов с более прогнозируемым для членов кредитных союзов доходом.

Активы финансовых компаний, несмотря на уменьшение в IV квартале, по результатам прошлого года увеличились на 12%. Росли факторинговые операции, преимущественно связанные с покупкой проблемной задолженности, и по объемам почти сравнялись с кредитованием. Объем операций финансового лизинга в IV квартал вырос на 44% против предыдущего квартала. Финкомпании также в прошлом нарастили прибыли против 2019 года.

Кредитование ломбардами соответствовало показателям 2019 года. Структура предоставленных кредитов по видам залога и коэффициент покрытия кредитов залогом течение года оставались неизменными.

Экономическая правда