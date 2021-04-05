Украинский рынок слияний и поглощений за год упал на 62% – исследование

Экономическое влияние пандемии COVID-19 остановил рост M&A сделок в Украине, которое продолжалось в течение трех лет подряд - стоимость M&A сделок уменьшилось на 62% до 0,9 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования KPMG "M&A Radar 2020: Украина".

При этом, объем активности снизился до уровня 2017 года: в течение 2020 года было объявлено 69 транзакций, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом.

"Экономическая турбулентность значительно больше повлияла на доверие инвесторов к украинскому рынку слияний и поглощений, чем в других регионах. Например, в Центральной и Восточной Европе стоимость M&A сделок упала на 16%, а в мире в целом на 7%.

Уменьшение стоимости M&A сделок частично объясняется низким уровнем прозрачности: раскрывалась информация о стоимости только по 48% сделок. В 2019 году этот показатель составлял 59%. В то же время средняя стоимость транзакций уменьшилась до 28 млн долларов США", - говорится в сообщении.

"Такое снижение средней стоимости транзакций отражает сочетание таких факторов, как нежелание некоторых инвесторов вкладывать капитал во время пандемии, несостоятельность некоторых инвесторов привлечь финансирование в течение этого периода и желание продавцов, финансовое состояние которых не пострадало, отложить заключение сделок в ожидании кратного повышения стоимости бизнеса", - добавили в KPMG.

Отмечается, что в 1 полугодии 2020 года было объявлено 27 сделок общей стоимостью 456 млн долларов.

По сравнению с 1 полугодием 2019 произошло уменьшение объема сделок на 40% и уменьшение стоимости сделок на 47%, что является самым низким показателям за полгода с 1 полугодия 2015 года.

"Среди наиболее значительных сделок - покупка в мае 2020 бельгийской группой Sibelco, занимающейся промышленными минералами, украинских компаний по добыче глины ООО "ЕВРОМИНЕРАЛ" и ЧАО "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий".

Emerging Europe Growth Fund, принадлежащий к Horizon Capital, приобрел значительную миноритарную долю в MAKEUP Group, которая является быстрорастущим ведущим игроком онлайн-торговли в сегменте косметических товаров.

M&A сделки в Украине начали набирать обороты летом 2020 года и показывали положительную динамику в IV квартале, когда было объявлено 26 сделок общей стоимостью 187 млн ​​долларов. Этот период стал самым активным по показателю количества заключенных договоров в Украине за период с 2014 года", - говорится в отчете.

"Несмотря на то, что во 2 полугодии 2020 года были объявлены почти две трети всех сделок, совокупная стоимость этих операций в целом соответствовала 1 полугодию - 469 млн долларов.

Одной из причин этого было резкое снижение прозрачности по раскрытию стоимости сделок, когда стоимость транзакций раскрывалась лишь для 40% сделок в течение 2 полугодия 2020 по сравнению почти с 60% в 1 полугодии 2020 года", - отметили в KPMG.

При этом, общая структура M&A сделок в Украине остается относительно стабильной: на отечественные соглашения приходится 62% (43 сделки) транзакций, объявленных в течение 2020 года. Самым большим отечественной соглашением, объявленным в прошлом году, стало приобретение ООО "Еврожитлогруп" (владелец бизнес-центра "101 Tower") компанией Dragon Capital за 110 млн долларов.

Экономическая правда