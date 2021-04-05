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Антимонопольный комитет оштрафовал Google на миллион

Понедельник, 5 апреля 2021, 16:13
 

Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф размером в миллион гривен на украинский филиал Google, ООО "Гугл", за непредставление информации в расследовании.

Об этом сообщила пресс служба АМКУ.

По информации ведомства, Комитет ведет расследование по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес". Именно в этом деле Google не предоставлял Комитету востребованную информацию более года, что является отягчающими обстоятельствами.

"Непредоставление ответчиком информации в определенные Комитетом сроки сделало невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в заявлении.

В то же время, в ведомстве сообщили, что в Google необходимые данные в конце концов предоставили, однако дело против ООО за непредоставление информации по требованию Комитета на тот момент уже возбудили. По словам комитета, это также было учтено в наложенном штрафе.

Экономическая правда

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Google ТЭК штраф

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