Зеленский пригласил катарцев присоединится к проектам "Большого строительства"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, в частности, привлечение инвестиций из Катара в развитие инфраструктурные объекты в Украине, также между Украиной и Катаром подписали 2 коммерческих контракта.

Об этом сообщает Офис президента.

"Собеседники отметили важность поддержания высокой динамики политического диалога, необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества.

Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

"Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", - отметил он.

Также Зеленский обсудил с эмиром Катара привлечения инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов.

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большого строительства" уже в этом году", - заявил президент Украины.

В сфере энергетики обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

Также Зеленский провел переговоры с премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

"Во время встречи собеседники обозначили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Катаром, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, авиационной, военно-технической сфере и сфере безопасности.

Стороны положительно отметили сохранение, несмотря на пандемию коронавируса, восходящей динамики двусторонних украинский-катарских контактов и устойчивую тенденцию к ежегодному увеличению показателей двусторонней торговли", - сообщили в ОП.

Кроме этого, Зеленский сообщил в Twitter о подписании 2 коммерческих контрактов.

"Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также 2 коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества", - написал он.

Экономическая правда