LinkedIn для борьбы с выгоранием отправила большинство сотрудников в недельный оплачиваемый отпуск

Компания LinkedIn, управляющая одноименной соцсетью для поиска и установления деловых контактов, с 5 апреля отправляет сотрудников в недельные оплачиваемые отпуска - для борьбы с выгоранием.

Об этом в интервью CNN рассказала директор по персоналу компании Тейла Хенсон.

По ее словам, работу продолжит только ключевая группа сотрудников, однако они смогут отдохнуть позже.

Она отметила, что благодаря тому, что в отпуск уйдут почти все сотрудники, после возвращения к работе они не будут чувствовать такой сильный стресс от задач, которые накопились за время их отсутствия.

"Я думаю, что влияние пандемии действительно имело место за эти месяцы. Это было тяжелое время. Именно тогда мы видели признаки выгорания", - добавила Хенсон.

Отмечается, что в LinkedIn регулярно проводят внутренние опросы сотрудников.

"Летом 2020 года эти формы обнаружили во многих признаки выгорания. В связи с этим компания ранее ввела тренинги по борьбе с выгоранием и "дни без встреч", когда персоналу не надо участвовать во встречах в Zoom", - пишет CNN.

Экономическая правда