Uber Shuttle временно приостанавливает работу в Киеве из-за новых правил карантина

Uber в связи с новыми нормами карантина приостанавливает работу сервиса Uber Shuttle начиная с 5 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с новыми нормами карантина мы временно приостанавливаем работу сервиса Uber Shuttle начиная с 5-го апреля. Мы сообщим пользователям, как только маршруты снова будут доступными.

Для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber по состоянию на понедельник 5 апреля, мы автоматически продлим срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу", - говорится в сообщении.

Напомним:

Утром 5 апреля столица остановилась в многокилометровых пробках после того, как городские власти разрешили пользоваться общественным транспортом только отдельным категориям граждан и только при наличии спецпропусков.

С 5 апреля в столице не работают школы и детские сады, а в общественный транспорт пускают только по спецпропускам.

Киевский городской совет обнародовал порядок получения специальных пропусков. В Киевсовете обратили внимание, что количество спецпропусков ограничено. Заявки от физических лиц не принимаются.

По словам мэра Виталия Кличко, столичные власти планируют выдать около 400 тысяч спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.