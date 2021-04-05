LG останавливает производство смартфонов

Южнокорейская компания LG Electronics сообщила о прекращении производства смартфонов, чтобы сосредоточить свои усилия в таких секторах, как электромобили, интернет вещей и решения для бизнеса.

Об этом сообщается на сайте компании.

Производство мобильных телефонов планируется свернуть к 31 июля.

"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы",— заявили в LG.

Компания сообщила, что текущий ассортимент смартфонов доступен для продажи, также LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения клиентам уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода.

В январе LG Electronics сообщила, что терпит убытки на протяжении 23 кварталов подряд. За этот срок она потеряла около 4,5 млрд долларов в условиях жесткой конкуренции.

LG Electronics входит в LG Group и была основана в 1958 году, подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны с 1990-х годов.

Экономическая правда