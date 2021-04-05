Газпром сокращает транзит газа через Украину – Оператор ГТС

После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы, тем самым сократив транзит через Украину.

Об этом написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице Facebook.

Сейчас на южном направлении транзит газа через Украину выполняется только в Молдову. Если будет продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на этот газопровод и транзит в Венгрию.

"Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2", - написал Макогон.

Он добавил, что с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через "Турецкий поток".

По словам Макогона, "транзит газа означает для Украины не только получение значительного дохода, но также важный элемент энергетической безопасности страны".

Напоминаем:

1 января 2020 года истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом".

То газовое соглашение было подписано руководителями "Нефтегаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина

30 декабря 2019 года был подписан новый договор на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины" и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".

Контракт предполагал транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.

Экономическая правда