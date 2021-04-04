Румынский оператор ГТС начал разделять мощности на аукционах в точке соединения с Украиной

Оператор газотранспортной системы Румынии с 1 апреля начал распределять мощности в форме аукционов в точке соединения с Украиной.

Об этом сообщает оператор ГТС Украины

На этот раз оператор газотранспортной системы Румынии SNTGN Transgaz SA начал продажу мощности на точке межгосударственного соединения с Украиной Орловка/Исакча-1 на аукционной платформе RBP.

"ОГТСУ постоянно и системно работает со всеми своими коллегами для того, чтобы на каждой границе с Украиной подобные практики стали реальностью и способствовали дальнейшей интеграции украинского и соседними рынками. Рады, что к Польше, Венгрии сейчас присоединились и румынские коллеги с таким предложением ", - заявила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова.

По ее словам, это еще один шаг к облегчению использования Трансбалканского газового коридора. Она выразила надежду, что Словакия также введет такую ​​систему до конца 2021 года.

Напоминаем:

С 1 октября 2020 Оператор ГТС Украины, осуществляет распределение мощности по всем точкам межгосударственного соединения исключительно путем проведения аукционов.