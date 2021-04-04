Самый длинный подводный тоннель в Китае будет достроен до конца года

Предприятие Third Harbor Engineering, которое отвечает за реализацию проекта, планирует закончить постройку самого длинного автомобильного тоннеля до конца 2021 года.

Об этом сообщает ЦТС.

Тоннель длиной 10,8 км и шириной 43,6 м строится под озером Тайху на востоке Китая. Это озеро третье по величине в стране из пресноводных.

Тоннель станет продолжением автомагистрали Чанчжоу-Уси, общая протяженность которой составит почти 44 км.

Расположенная под водоемом автодорога станет частью трассы длиной 43,9 км между городами провинции Цзянсу–Чанчжоу и Уси.

Руководитель проектной группы Ян Годун заявил, что в настоящее время все этажи туннеля завершены.