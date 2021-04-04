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Из-за технического сбоя в Киевстаре возникли проблемы с интернетом

Воскресенье, 4 апреля 2021, 15:05
 

Из-за технического сбоя в Киевстаре домашний интернет работает с перебоями, некоторым пользователям поступило сообщение о блокировании номера и снятии внеплановой месячной абонплаты.

Об этом сообщает ITC.

Отмечается, что из-за технических проблем, последние три дня часть абонентов Киевстара получала странные сервисные SMS - часть пользователей обнаружила сообщение о блокировании номера и снятия внеплановой ежемесячной абонплаты, домашний интернет и различные услуги от Киевстара работают с перебоями.

Киевстар объяснил эти сообщения технической ошибкой и попросил пострадавших обратиться в службу поддержки компании

 "Приносим извинения за SMS о блокировке номера или с некорректной информацией о тарификации услуг - это результат технической ошибки.  Если вы их получили или столкнулись с другими сложностями, напишите нам в личные сообщения, указав свой номер и описав проблему "- написали в сообщении.

Отдельно компания отметила, что сервисы, которые были предоставлены не корректно через данную техническую ошибку, будут компенсированы.

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интернет Киевстар

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