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СБУ разоблачила сеть подпольных обменников криптовалют

Пятница, 30 апреля 2021, 19:55
 

СБУ заблокировала в Киеве работу сети подпольных обменников электронных валют - ежемесячный оборот составлял 1 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютой и электронными деньгами.

Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют - на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в "DarkNet". Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе по сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров", - говорится в сообщении.

"По данным СБУ, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций", - добавили в ведомстве.

 

Во время обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы изъяли:

  • компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами;
  • большое количество наличных на более 3 млн в гривневом эквиваленте.

Одному из организаторов схемы сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК.

"Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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СБУ валюта мошенничество

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