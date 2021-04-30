Система торгов арестованным имуществом принесла бюджету 100 миллионов в прошлом году

Госпредприятие "СЭТАМ", занимающееся электронными торгами арестованным имуществом, своей деятельностью наполнило бюджет на 100 млн гривень в 2020 году.

Об этом сообщила пресс-служба СЭТАМ.

Госпредприятие, принадлежащее к подчинению Минюста, уплатило 65,5 млн грн налогов в 2020 году, а также реализовало имущества в доход государства на более чем 33 млн грн.

Предприятие занимается реализацией арестованного и конфискованного имущества, активов банков и конфискованных активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

Кроме того СЭТАМ проводит аукционы по реализации имущества по заявкам физических и юридических лиц, аукционов по аренде имущества.

Гендиректор предприятия Александр Море рассказал, что в 2020 году для ряда банков, в частности Ощадбанка, Приватбанка и Укргазбанка, СЭТАМ продал имущества на полмиллиарда гривен.

Всего с момента запуска в 2014 году через онлайн-аукционы было продано имущества на 14,9 млрд грн.

Экономическая правда