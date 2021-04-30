СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр: из-за "скруток" с НДС бюджет потерял более 100 миллионов
СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра - он предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В рамках досудебного расследования сотрудники СБ Украины установили, что организаторы конвертационного использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.
По заказу "клиентов" дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот", - говорится в сообщении.
По предварительным подсчетам, в результате противоправной деятельности конвертационного течение 2020 - 2021 годов потеря госбюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн.
"Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается", - добавили в СБУ.
Отмечается, что провели 11 одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.
Изъяли:
- оргтехнику с документами;
- печати подконтрольных предприятий;
- первичную бухгалтерскую документацию;
- черновые записи.
"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявление о подозрении организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования", - добавили в ведомстве.
Экономическая правда
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