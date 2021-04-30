Советник Зеленского: Президент ставит задачу выйти на рост ВВП 5% плюс

На 2021 год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%, но президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс.

Об этом заявил советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко во время встречи с членами Американо-украинского делового совета (US-Ukraine Business Council).

По его словам, украинская экономика выходит на траекторию устойчивого роста - на этот год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%.

"Однако президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс, что соответствует необходимому уровню для эффективной борьбы с бедностью", - сказал Устенко.

По его словам, рост украинской экономики в этом году будет поддерживаться увеличением внутреннего потребления, инвестиционной активностью, программами господдержки, а также благоприятной конъюнктурой на мировых рынках.

Он добавил, что Зеленский и его команда ставят приоритет улучшения качества бизнес-климата в Украине.

"А это невозможно без решения вопросов обеспечения прав собственности и судебной реформы. Соответствующие законодательные инициативы уже направлены в Верховную Раду, а еще часть будет внесена в парламент в ближайшее время", - сказал Устенко.

"В настоящее время в президентской команде идет активное обсуждение ряда законов, которые призваны уменьшить колоссальное влияние олигархов на страну, которое годами блокирует ее развитие", - цитирует Устенка ОП.

Также, по словам Устенко, недавнее размещении Украиной еврооблигаций на 1,25 млрд долл под 6,875% годовых "свидетельствует о доверии к украинской власти со стороны международных инвесторов, а также о позитивные ожидания по развитию нашей страны".

Напоминаем:

Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.

В Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.

Экономическая правда