Советник Зеленского: Президент ставит задачу выйти на рост ВВП 5% плюс
На 2021 год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%, но президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс.
Об этом заявил советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко во время встречи с членами Американо-украинского делового совета (US-Ukraine Business Council).
По его словам, украинская экономика выходит на траекторию устойчивого роста - на этот год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%.
"Однако президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс, что соответствует необходимому уровню для эффективной борьбы с бедностью", - сказал Устенко.
По его словам, рост украинской экономики в этом году будет поддерживаться увеличением внутреннего потребления, инвестиционной активностью, программами господдержки, а также благоприятной конъюнктурой на мировых рынках.
Он добавил, что Зеленский и его команда ставят приоритет улучшения качества бизнес-климата в Украине.
"А это невозможно без решения вопросов обеспечения прав собственности и судебной реформы. Соответствующие законодательные инициативы уже направлены в Верховную Раду, а еще часть будет внесена в парламент в ближайшее время", - сказал Устенко.
"В настоящее время в президентской команде идет активное обсуждение ряда законов, которые призваны уменьшить колоссальное влияние олигархов на страну, которое годами блокирует ее развитие", - цитирует Устенка ОП.
Также, по словам Устенко, недавнее размещении Украиной еврооблигаций на 1,25 млрд долл под 6,875% годовых "свидетельствует о доверии к украинской власти со стороны международных инвесторов, а также о позитивные ожидания по развитию нашей страны".
Напоминаем:
Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.
МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.
Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.
Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.
В Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua