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Минцифра предупреждает о сбоях в "Дие"

Пятница, 30 апреля 2021, 13:23
 

Утром 30 апреля произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud, поэтому "Дия" может работать со сбоями.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы", - отметили в ведомстве.

По состоянию на 12:55 удалось восстановить доступность управляющего компонента NSX Manager и продолжаются работы по восстановлению функциональности контроллеров NSX.

В Минцифры добавили, что надеются на возобновление работы провайдера в течение 2 часов.

Экономическая правда

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Минцифра "Дія"

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