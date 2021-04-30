Минцифра предупреждает о сбоях в "Дие"

Утром 30 апреля произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud, поэтому "Дия" может работать со сбоями.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы", - отметили в ведомстве.

По состоянию на 12:55 удалось восстановить доступность управляющего компонента NSX Manager и продолжаются работы по восстановлению функциональности контроллеров NSX.

В Минцифры добавили, что надеются на возобновление работы провайдера в течение 2 часов.

Экономическая правда