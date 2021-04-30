У Новинского говорят, что государство срывает приватизацию "Харьковоблэнерго"

Фонд госимущества не подал кандидатуры для избрания в члены наблюдательных советов "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт". Таким образом эти органы перестали функционировать.

Об этом заявили в Smart Holding, которая является миноритарным акционером этих акционерных обществ.

Общие собрания акционеров в "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт" состоялись 28 апреля в дистанционном режиме.

"Голосование акционеров, среди которых государство Украина в лице Фонда государственного имущества с 65% пакетом акций и компания Smart Holding с 29,79% акций, обеспечивал Национальный депозитарий... Главным негативом ежегодного собрания акционеров стало то, что не были сформированы наблюдательные советы ни в одном из обществ", — сказано в заявлении.

В Smart Holding подчеркнули, что в итоге коллегиальный орган, который защищает права акционеров, в том числе и государства, а также контролирует и регулирует деятельность дирекции, в "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт" фактически перестал функционировать.

"Произошло это в результате осмысленных и целенаправленных действий Фонда госимущества, который, как субъект управления объектами государственной собственности, игнорируя требования действующего законодательства, просто не подал кандидатуры для избрания в члены наблюдательных советов указанных акционерных обществ, имеющих особо важное значение для экономики Украины.

У Smart Holding есть все основания полагать, что данная ситуация стала результатом тесного взаимодействия чиновников ФГИ с существующим менеджментом энергокомпаний, представители которого фигурируют в целом ряде уголовных производств по фактам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц", — заявили в компании.

Директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович, кандидат в члены наблюдательного совета "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт", заявил, что ожидал формирования набсовета, так как это "прекратило бы коррупционные схемы, ведущие к фактическому разграблению и банкротству важных для экономики государства предприятий".

Экономическая правда