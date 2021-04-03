Все разделы
Укр / Рус

SkyUp разрешили летать из Львова в Баку и аннулировали право МАУ на использование этой линии

Суббота, 3 апреля 2021, 18:00
 

Государственная авиационная служба разрешила авиакомпании SkyUp  выполнять регулярные рейсы по маршруту Львов - Баку, при этом было аннулировано право авиакомпании МАУ на эксплуатацию данной линии с частотой три раза в неделю.

Об этом сообщает Интерфакс

Регулярные рейсы по маршруту Львов - Баку (Азербайджан) - Львов будут проводиться с 1 апреля 2021 года с частотой в два раза в неделю.

Помимо этого Госавиаслужба разрешила: 

  •  МАУ увеличить количество рейсов по маршруту Киев - Бодрум (Турция) - Киев с трех до семи в неделю. Выполнять регулярные рейсы из Киева в Газипашу (Турция) с частотой четыре раза в неделю.
  • Авиакомпании SkyUp разрешили с 24 мая выполнять регулярные рейсы по маршрутам Киев - Хельсинки (Финляндия) - Киев (четыре раза в неделю), с 24 мая – рейсы Киев - Бодрум - Киев (три рейса в неделю). С 30 октября - чартерные рейсы по маршруту Киев - Ташкент (Узбекистан) - Киев с частотой два раза в неделю.

При этом Госавиаслужба отказала: 

  • SkyUp в эксплуатации линии Киев - Лондон (Великобритания).
  • Bees Airline в предоставлении права на эксплуатацию линии Запорожье - Тирана (Албания) - Запорожье 

А также аннулировала право авиакомпании "Буковина" выполнять регулярные рейсы из Львова в Монастир (Тунис) и из Киева в Амман (Иордания).

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

АэроСвит Авиакомпании

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украэрорух завершил год с 1,5-миллиардными убытками 2 апреля 2021, 10:15
В МАУ отреагировали на обвинения в монополизации рейсов в Стамбул 2 марта 2021, 20:49
В Skyup говорят, что авиакомпании Коломойского монополизируют рейсы на Стамбул 26 февраля 2021, 12:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!