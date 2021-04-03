SkyUp разрешили летать из Львова в Баку и аннулировали право МАУ на использование этой линии
Суббота, 3 апреля 2021, 18:00
Государственная авиационная служба разрешила авиакомпании SkyUp выполнять регулярные рейсы по маршруту Львов - Баку, при этом было аннулировано право авиакомпании МАУ на эксплуатацию данной линии с частотой три раза в неделю.
Об этом сообщает Интерфакс.
Регулярные рейсы по маршруту Львов - Баку (Азербайджан) - Львов будут проводиться с 1 апреля 2021 года с частотой в два раза в неделю.
Помимо этого Госавиаслужба разрешила:
- МАУ увеличить количество рейсов по маршруту Киев - Бодрум (Турция) - Киев с трех до семи в неделю. Выполнять регулярные рейсы из Киева в Газипашу (Турция) с частотой четыре раза в неделю.
- Авиакомпании SkyUp разрешили с 24 мая выполнять регулярные рейсы по маршрутам Киев - Хельсинки (Финляндия) - Киев (четыре раза в неделю), с 24 мая – рейсы Киев - Бодрум - Киев (три рейса в неделю). С 30 октября - чартерные рейсы по маршруту Киев - Ташкент (Узбекистан) - Киев с частотой два раза в неделю.
При этом Госавиаслужба отказала:
- SkyUp в эксплуатации линии Киев - Лондон (Великобритания).
- Bees Airline в предоставлении права на эксплуатацию линии Запорожье - Тирана (Албания) - Запорожье
А также аннулировала право авиакомпании "Буковина" выполнять регулярные рейсы из Львова в Монастир (Тунис) и из Киева в Амман (Иордания).
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