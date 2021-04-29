В Украине с начала года изъяли контрафактного топлива на миллиард

С начала 2021 года Государственная фискальная служба изъяла из незаконного оборота горючего на сумму 1,1 млрд грн, пресекла деятельность 10 незаконных производств горюче-смазочных материалов и более 240 незаконных АЗС.

Об этом написал глава ГФС Вадим Мельник на своей странице в Facebook после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Ключевые показатели: изъяли из незаконного оборота горючего на сумму 1,1 млрд грн в рамках уголовных и административных производств (в 2 раза больше показателей 2020 года); пресекли 10 незаконных производств горюче-смазочных материалов; прекратила деятельность более 240 незаконных АЗС", - написал Мельник.

В то же время он отмечает, что ГФС тщательно подбирает доказательства в делах, касающихся борьбы с теневым сектором экономики.

"Интересно, что именно во время активной фазы борьбы с теневым сектором экономики нам говорят: "Скорее, скорее!". Может, это чтобы пострадало качество, а виновные потом легче получили оправдательный приговор в судах? Нет. Нам надо, чтобы виновные сидели за решеткой, а не в который раз избегали наказания", - написал Мельник.

Экономическая правда