Все разделы
Укр / Рус

В Украине с начала года изъяли контрафактного топлива на миллиард

Четверг, 29 апреля 2021, 20:30
 

С начала 2021 года Государственная фискальная служба изъяла из незаконного оборота горючего на сумму 1,1 млрд грн, пресекла деятельность 10 незаконных производств горюче-смазочных материалов и более 240 незаконных АЗС.

Об этом написал глава ГФС Вадим Мельник на своей странице в Facebook после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Ключевые показатели: изъяли из незаконного оборота горючего на сумму 1,1 млрд грн в рамках уголовных и административных производств (в 2 раза больше показателей 2020 года); пресекли 10 незаконных производств горюче-смазочных материалов; прекратила деятельность более 240 незаконных АЗС", - написал Мельник.

В то же время он отмечает, что ГФС тщательно подбирает доказательства в делах, касающихся борьбы с теневым сектором экономики. 

"Интересно, что именно во время активной фазы борьбы с теневым сектором экономики нам говорят: "Скорее, скорее!". Может, это чтобы пострадало качество, а виновные потом легче получили оправдательный приговор в судах? Нет. Нам надо, чтобы виновные сидели за решеткой, а не в который раз избегали наказания", - написал Мельник.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

топливо ГФС

powered by lun.ua
Материалы по теме
Некачественное топливо на АЗС: Госэкоинспекция насчитала штрафов на 4,6 миллиона 27 апреля 2021, 15:40
Госрегулирование цен на горючее приведет к негативным последствиям – Минэнерго 26 апреля 2021, 14:55
АМКУ предостерег операторов рынка топлива от необоснованного повышения цен 19 апреля 2021, 20:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!