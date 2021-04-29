Все разделы
Укр / Рус

УЗ заявила о срыве плана критических закупок, проведут проверку

Четверг, 29 апреля 2021, 14:49
 

Укрзализныця проведет проверку действий ряда должностных лиц закупочной вертикали, это связано "со срывом плана критических закупок для отрасли и бездействием лиц".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В компании заявили о несвоевременном доведении централизованных планов материально-технического обеспечения в Центр обеспечения производства. Кроме того, речь идет о неоднократном внесении изменений в планы в течение первого квартала 2021 года и несвоевременной корректировке цен на топливо.

"По установленным фактам будет проведена служебная проверка в отношении действий должностных лиц департамента категорийного управления, департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок, а также директора по закупкам АО "Укрзализныця", - сообщили в компании.

Эта департаменты должны обеспечивать своевременные закупки, которые необходимы для стабильного и бесперебойного функционирования железнодорожной отрасли. На время служебной проверки, добавили в УЗ, временно отстранен от исполнения обязанностей директора департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
В УЗ назвали даты первых рейсов "Бойковского экспресса" в Карпаты 29 апреля 2021, 11:40
Для "Укрзализныци" будут искать постоянного главу правления 28 апреля 2021, 17:10
В УЗ назвали самые популярные направления на майские праздники 28 апреля 2021, 13:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!