С начала года Ощадбанк выдал автокредитов на более 1 миллиард

По состоянию на конец апреля 2021 Ощадбанк выдал 1890 автокредитов на более 1 млрд грн - это вдвое больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в феврале 2021 года Ощадбанк вышел на 1 место на рынке автокредитования и продолжает удерживать этот результат.

"Его доля рынка составляет до 36%. По результатам 2018 года она равнялась лишь 4%", - говорится в сообщении.

"В течение нескольких последних лет Ощад стал самым мощным игроком на банковском рынке автокредитования, и в 2021 году мы продолжаем наращивать объемы этого бизнеса.

Разветвленная сеть Ощадбанка дает возможность сотрудничать с 500 дилерскими центрами и автосалонами по всей стране. Благодаря этому наши клиенты имеют большой выбор предложений с привлекательными условиями приобретения автомобилей практически любой марки", - заявил член правления банка Антон Тютюн.

Сообщается, что в 2020 году Ощадбанк выдал почти 4000 автокредитов на общую сумму более 1,9 млрд грн.

Экономическая правда