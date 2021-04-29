Регулятор выдаст первую лицензию на игорный стол с кольцом рулетки: кто ее получит

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст первую лицензию на игорный стол с кольцом рулетки - ее получит ООО "БИЛЛИОНАРЕ КАЗИНО КОМПАНИ".

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии в Telegram.

Отмечается, что решение о выдаче лицензии приняли 28 апреля.

"Комиссия приняла решение о выдаче лицензии на игорный стол с кольцом рулетки ООО "БИЛЛИОНАРЕ КАЗИНО КОМПАНИ". Место осуществления деятельности - киевский отель "Интерконтиненталь-Киев".

В течение 10 дней с момента получения уведомления организатор должен оплатить лицензию", - говорится в сообщении.

Согласно ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", плата за лицензии на игорный стол с кольцом рулетки устанавливается в соответствии со статьей 52 закона.

Согласно указанной статье, ежегодная плата за каждую лицензию на игорный стол составляет: 175 минимальных заработных плат за один игровой стол с кольцом рулетки.

По данным портала YouControl, ООО "БИЛЛИОНАРЕ КАЗИНО КОМПАНИ" зарегистрировано в январе 2020 года в Киеве, уставный капитал - 31 млн грн.

Осонвний вид деятельности - организация азартных игр.

Основатель и конечный бенефициар - Андрей Матюха.

Экономическая правда