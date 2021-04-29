Результаты опроса бизнеса свидетельствуют о наличии доверия к судебной системе, - Валентин Гвоздий

Управляющий партнер юридической фирмы GOLAW, адвокат Валентин Гвоздий

Результаты исследования "Судебный индекс", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией в партнерстве с юридической фирмой GOLAW, опровергают утверждение о тотальном недоверии к судебной системе.

Об этом сказал управляющий партнер юридической фирмы GOLAW, адвокат Валентин Гвоздий во время презентации результатов исследования.

Интегральный показатель "Судебного индекса" вырос в 2020 году до 2,50 баллов по 5-ти бальной шкале (2019 году он составлял 2,45 баллов).

"Тезисы о недоверии к суду не всегда соответствуют действительности, о чем свидетельствуют и сегодняшние результаты опроса. Что такое суд? Суд - это две стороны. И обязательно в суде одна сторона выигрывает, а другая - проигрывает. То есть ровно половина, 50% тех, кто пришел в суд и проиграл, будут очевидно недовольны", - отметил он.

Валентин Гвоздий привел статистику, опубликованную председателем Верховного суда Валентиной Данишевский, которая свидетельствует о том, что сегодня до кассационной инстанции доходят лишь 14% от всех дел, которые рассматриваются судами первой инстанции.

"Это говорит о том, что люди, получив судебное решение, в общем и целом доверяют таким судебным решением", - отметил он.

Согласно результатам исследования, лучше всего эксперты оценивают доступность судебных решений, квалификацию и профессионализм судей, доступность судебной защиты, а хуже всего - сроки принятия судебных решений.

И.о. председателя Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий отметил, что отдельные проблемы, с которыми бизнес и граждане сталкиваются в судах, в частности продолжительность рассмотрения дел, обусловлены внешними факторами, на которые сами судьи не могут повлиять.

В частности, это касается ситуации вокруг Высшей квалификационной комиссии судей, работа которой была заблокирована после решения Верховной Рады, что привело к тому, что уже более 1,5 лет в Украине не назначаются новые судьи.

"По информации, предоставленной нам Государственной судебной администрацией, за прошлый год в судебной системе находилось 3,6 млн дел. Эти 3,6 млн дел должны были рассмотреть 4700 судей. То есть по большому счету, нагрузка каждого судьи – приблизительно 760 дел. Если разделить на количество рабочих дней, то это примерно по 4,13 дел в день", - рассказал он.

В рамках "Судебного индекса" также исследовалось отношение бизнеса к так называемой "монополии адвокатуры". 39% респондентов считают, что интересы участников дела должны представлять адвокаты или стороны непосредственно, 24% - что только адвокаты должны представлять интересы сторон.

Валентин Гвоздий подчеркнул, что в Украине сейчас созданы необходимые условия для того, чтобы каждый мог воспользоваться услугами адвоката: бизнес имеет возможность нанять защитников, в то время как гражданам, которые не могут оплатить такие услуги, государство гарантирует их представительство адвокатами из системы бесплатной правовой помощи.

Он добавил, что Национальная ассоциация адвокатов Украины может повлиять на адвокатов, по поводу квалификации которых возникают сомнения. Но повлиять на людей, которые не являются представителями адвокатуры, она не сможет.

Комментируя вопрос возмещения расходов на профессиональную юридическую помощь адвоката, руководитель практики разрешения судебных споров GOLAW Екатерина Манойленко подчеркнула, что есть объективные причины недовольства бизнеса уровнем этого возмещения.

"Адвокатское сообщество надеется, что суды с большим уважением будут относиться к нашей работе и объективно оценивать ту юридическую и профессиональную помощь, которую мы предоставляем", - подчеркнула она.

Говоря о тех делах, которые после рассмотрения украинскими судами доходят до Европейского суда по правам человека, судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская отметила, что большинство вопросов, которые ставят перед судом юридические лица, касаются права на справедливый суд и защиты права собственности.

По ее словам, существенной проблемой также остается арест счетов при уголовном производстве против третьих лиц, который зачастую невозможно обжаловать.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко подчеркнула, что 2020 год стал настоящим испытанием для работы всей судебной системы.

"К традиционным проблемам добавились последствия пандемии, которые только усилили имеющиеся слабые места, в частности в части сроков рассмотрения дел и подготовки решений", - сказала она.

По словам Анны Деревянко, сейчас бизнес ожидает от власти сдвигов в вопросе внедрения судебной реформы.