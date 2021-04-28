"Минус долгострой": открыли мост через Хаджибейский лиман

Работы на мосту через Хаджибейский лиман, которые с перерывами продолжались с начала нулевых, завершились - открыто 6 полос движения.

Об этом сообщает Укравтодор.

С момента возведения в 1997 году мост имел четыре полосы, которые впоследствии, в 2000-х, решили увеличить до шести. Однако, как напомнил глава агентства Александр Кубраков, работы "начинали и бросали в 2004 и 2008 годах".

Во время ремонтных работ через мост было открыто две полосы, сейчас открыты все шесть - по три в направлении Киева и Одессы. Кубраков добавил, что среднесуточная интенсивность движения составляет 35 тысяч автомобилей. По подсчетам Укравтодора, проект выдерживать поток в 60 тысяч автомобилей в сутки.

В мае также начнется монтаж площадке Weigh-in-Motion. "До завершения работ система автоматического взыскания штрафов с перегруженных грузовиков должна наконец заработать - ждем хороших новостей из Верховной Рады Украины", - прокомментировали в агентстве.

Кубраков отметил, что работы по проекту опередили план на 15 месяцев: "Мостостроители работали в непрерывном режиме на левом проезде даже в зимние морозы, чтобы завершить объект вовремя - до майских праздников".

Экономическая правда