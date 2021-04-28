Все разделы
Укр / Рус

Киев официально переводят в "желтую" зону

Среда, 28 апреля 2021, 19:28
 

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила Киеву выйти из "красной" зоны и ослабить карантин.

Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram

Детали: Отмечается, что Киев с "красной" зоны сразу попадет в "желтую".

Дословно: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

карантин Киев

powered by lun.ua
Материалы по теме
Какие маски лучше защищают от грязного воздуха и вирусов – исследование 30 апреля 2021, 10:45
Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины 29 апреля 2021, 18:30
Киев ослабляет карантин и запускает транспорт с 1 мая 28 апреля 2021, 12:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!