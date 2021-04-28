Стало известно, кто возглавит Госинспекцию архитектуры и градостроительства

Кабмин на заседании 28 апреля назначил Кривоноса Семена Юрьевича на должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Напомним, что весной 2020 года президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Вместо ГАСИ были образованы три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

Однако в декабре того же года постановлением №1340 Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба градостроительства были ликвидированы. Им же создали Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины, которая будет реализовывать государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Деятельность ГИАГ координируется через Министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

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