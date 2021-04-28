Украина привлечет 90 миллионов долларов кредита от МБРР на закупку вакцин

Украина достигла договоренностей по привлечению кредита от МБРР в 90 млн долларов для реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что официальные переговоры делегации Украины с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) состоялись 27 апреля.

"Проект предусматривает реализацию мероприятий по предотвращению, выявлению и реагированию на угрозу, которую составляет пандемия COVID-19, а также укрепление национальной системы здравоохранения в целом.

В частности, за счет данного проекта предусмотрена закупка вакцин против COVID-19 для населения Украины в дополнение к количеству вакцин, которые были гарантированы в рамках партнерства COVAX и GAVI. Это позволит достичь Украине первоочередной цели - охват полной вакцинацией не менее 20% населения страны", - говорится в сообщении.

"Кроме этого, в рамках проекта будут осуществлены мероприятия по поддержке увеличения количества тестов на COVID-19, обновлению оборудования холодовой цепи и систем обращения и утилизации медицинских отходов, учета и контроля за ходом вакцинации, обучению персонала, привлеченного к проведению вакцинации и т.д.", - добавили в Минфине.

Экономическая правда