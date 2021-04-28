Последствия санкций СНБО: отстранили еще 39 таможенников
Вследствие принятия санкций СНБО от исполнения служебных обязанностей отстранили еще 39 сотрудников Гостаможслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
"Таможенников отстранили на период проведения дисциплинарных производств в отношении возможного нарушения присяги госслужащего.
На заседании СНБО, которое состоялось 15 апреля 2021 года, была обнародована информация относительно установления возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы к противоправному перемещению товаров на таможенную территорию Украины, организованного субъектами, в отношении которых СНБО применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушены соответствующие дисциплинарные производства.
В частности, письмом Управления внутренней безопасности Гостаможслужбы инициировано дисциплинарные производства в отношении сотрудников следующих таможен с их отстранением от выполнения служебных обязанностей
- Одесская таможня - 18 человек;
- Закарпатская таможня - 12 человек;
- Волынская таможня - 4 человека;
- Галицкая таможня - 1 человек.
Также приказом главы Гостаможслужбы Павла Рябикина такие же меры приняты в отношении 4 начальников таможенных постов.
Напоминаем:
Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 украинских контрабандистов.
После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
20 апреля Зеленский ввел санкции против контрабандистов и лишил трех украинцев гражданства.
Экономическая правда
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