"Нафтогаз" может отказаться от импорта газа – Коболев

"Нафтогаз Украины" еще не решил, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища страны.

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

Глава "Нафтогаза" напомнил, что сейчас значительные объемы газа в украинских подземках хранят частные зарубежные (почти 5 млрд куб м) и отечественные компании.

"Если эти компании остаются в подземке, то функция наполнения ПХГ и сохранения давления в газотранспортной системе для зимнего периода будет выполняться рынком. Если она не будет выполняться рынком, то нам придется идти к акционеру и говорить с ним о том, кто ее выполняет. Теоретически это функция нового оператора ГТС балансировать рынок природного газа", – пояснил Коболев.

"Насколько [заполнение] подземки в этой ситуации станет финансово нашим или их (Оператора ГТС – ред.) обязательством, это и определит, будем мы покупать газ или не будем", – добавил Коболев.

В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что если группа и выйдет на рынок для закупки газа, то традиционно не будет заранее публично объявлять о сроках и объемах, чтобы не поднимался ажиотаж и не росли цены.

Согласно отчету регулятора, "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,57 млрд кубометров газа по сравнению с 6,79 млрд куб. м в 2019 году.

Располагая значительными запасами газа в хранилищах, Украина в 2021 году почти не осуществляет его импорт – за первый квартал он составил всего 0,5 млрд куб. м, что в 5,7 раза меньше, чем в январе-марте 2020 года.

По состоянию на 26 апреля в ПХГ Украины находятся 15,33 млрд куб м газа. Отбор из хранилищ все еще продолжается, в последние дни он составляет около 14 млн куб м/сутки.