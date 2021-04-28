Украина ожидает получить 600 миллионов евро от ЕС до сентября – Марченко

Украина рассчитывает до сентября получить второй транш - 600 миллионов евро - макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на встрече с руководителем Группы Еврокомиссии по поддержке Украины, заместителем гендиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС Катариной Матерновой, сообщает пресс-служба Минфина.

"Мы благодарны Европейской Комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года – получение первого транша в 600 млн евро. Сейчас правительство и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года", - сказал Марченко.

В Минфине напомнили, что Украина должна выполнить ряд обязательств для получения второго транша по этой программе. Речь идет о начале и продолжении реформ в таких сферах: управление государственными финансами, надлежащее управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата, секторальные реформы и государственные предприятия.

Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество в формировании и введении Стратегии управления государственными финансами (СУГФ) на 2021-2025 годы, развитие программы по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), создание Бюро экономической безопасности, продолжение сотрудничества с МВФ.

Марченко, в частности поблагодарил европейскую сторону за сотрудничество в рамках программы EU4PFM. Ведь этот проект является крупнейшим как по охвату направлений реформы, так и по объему поддержки.

"За два года реализации EU4PFM нам удалось достичь весомых положительных результатов. А именно, в реформировании законодательства и институтов в налоговой и таможенной сферах, развитии ІТ-систем и общей координации СУГФ, институциональном развитии и модернизации системы управления человеческими ресурсами Министерства финансов и Счетной палаты", - отметил министр.

Также Марченко прокомментировал текущее состояние переговорного процесса с МВФ. По его словам, Украина находится в активном диалоге с Фондом для решения трех главных вопросов: сохранение независимости Национального антикоррупционного бюро, проведение конкурсов на должности в Высший совет правосудия и введение закона об уголовной ответственности за неправильную информацию в декларациях.

"Другие вопросы, связанные с бюджетированием, бюджетной консолидацией, Национальным банком Украины, энергетикой, уже решены", - заверил министр.

Напоминаем:

Украина и ЕС 23 июля 2020 официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить без дополнительных условий и Украины получила их уже в декабре 2020 года. Для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

О полном перечне условий читайте в статье: Реформы цене 600 млн евро: что пообещал в Брюсселе премьер Денис Шмыгаль

Экономическая правда