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Зеленскому на подпись направили закон, который приближает украинскую энергосистему к европейской

Вторник, 27 апреля 2021, 20:25
 

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи".

Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

Документ предусматривает внедрение рынка электрической энергии в соответствии с положениями Третьего энергетического пакета законодательства ЕС и Энергетического сообщества.

В частности, закон позволяет сертифицировать НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского образца по модели ISO (independent system operator).

Также закон имеет целью упростить процедуры экспорта-импорта электроэнергии из Украины и странами ЕС.

Документом предусмотрено создание возможностей внедрения совместных аукционов на распределения пропускной способности межгосударственных связей.

Закон направлен на подпись президенту.

Соответствующий проект закона Рада поддержала в целом на заседание 15 апреля.

Европейская правда

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электроэнергия энергетика Зеленский закон

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