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Минцифра предлагает учесть стоимость интернета в прожиточном минимуме

Вторник, 27 апреля 2021, 18:32
 

Министерство цифровой трансформации предлагает внести в набор, на котором основывается прожиточный минимум, стоимость услуг интернета и мобильной связи как базовых потребностей человека.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

По словам Минцифры, стоимость прожиточного минимума обновляется ежегодно, а перечень товаров и услуг изменяется с учетом современных фактических потребностей населения. Следовательно, мобильная связь и доступ в интернет стали также базовыми потребностями человека.

Эти услуги, утверждают в ведомстве, позволяют оперативно вызвать скорую помощь или полицию, учиться онлайн и работать дистанционно. Кроме того - жаловаться на коррупционеров, держать связь с властью и избежать потери бумажных документов благодаря их электронным версиям.

Поэтому ведомство через Комитет цифровой трансформации Верховной Рады передало свои предложения изменений к постановлению, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума.

Экономическая правда

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Минцифра интернет прожиточный минимум

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