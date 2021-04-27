Рада поддержала законопроект о финансовых услугах за основу
Верховная Рада на внеочередном заседании 27 апреля принял за основу законопроект №5065 о финансовых услугах и финансовые компании.
Проект закона поддержали 247 депутатов.
Ранее в Нацбанке объяснили, что этот документ является рамочным законом для всех финуслуг в Украине и определяет единые базовые подходы к регулированию и защите прав потребителей. Кроме того, он содержит нормы по регулированию менее рискового сегмента финансовых учреждений: финансовых компаний и ломбардов.
Также он определяет два типа услуг: финансовые услуги и сопроводительные услуги.
К первым будут принадлежать страхование и перестрахование; предоставление средств в кредит; привлечение средств, подлежащих возврату; финансовый лизинг; факторинг; предоставление гарантий; торговля валютными ценностями; финансовые платежные услуги; услуги на рынках капитала; услуги в сфере накопительного пенсионного обеспечения.
Ко второму виду принадлежать услуги агентов и брокеров, а также дополнительные услуги (информационные, инкассаторские, бюро кредитных историй). Для предоставления финуслуг будут требовать обязательную лицензию, тогда как для вспомогательных - только регистрацию.
Также законопроект предусматривает введение риск-ориентированного подхода к надзору финучреждений в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения.
Сейчас действующим является закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг", который был принят в 2001 году и с тех пор комплексно не пересматривался.
Экономическая правда
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