Ощадбанк вдвое увеличил объем ипотечных кредитов
Ощадбанк с начала 2021 года предоставил более 450 ипотечных кредитов на общую сумму 309 млн грн - это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"По ипотечным программам со ставкой ниже 10% предоставлено почти 142 млн грн кредитных средств.
С конца февраля текущего года Ощадбанк начал открытие ипотечных центров. Сегодня их сеть достигла 30 в 23 городах Украины, в том числе 4 в Киеве. Ипотечные центры предоставляют полный комплекс услуг для заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества", - говорится в сообщении.
"Ипотечное кредитование демонстрирует стабильный рост. Адаптация условий ипотечных программ Ощада, в том числе снижение процентных ставок, и открытие ипотечных центров привлекают внимание все большего числа потенциальных заемщиков.
Количество заявок на кредиты с момента запуска ипотечных центров увеличилось вдвое", - отметил член правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.
Экономическая правда
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