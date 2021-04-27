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Ощадбанк вдвое увеличил объем ипотечных кредитов

Вторник, 27 апреля 2021, 14:55
 

Ощадбанк с начала 2021 года предоставил более 450 ипотечных кредитов на общую сумму 309 млн грн - это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"По ипотечным программам со ставкой ниже 10% предоставлено почти 142 млн грн кредитных средств.

С конца февраля текущего года Ощадбанк начал открытие ипотечных центров. Сегодня их сеть достигла 30 в 23 городах Украины, в том числе 4 в Киеве. Ипотечные центры предоставляют полный комплекс услуг для заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

"Ипотечное кредитование демонстрирует стабильный рост. Адаптация условий ипотечных программ Ощада, в том числе снижение процентных ставок, и открытие ипотечных центров привлекают внимание все большего числа потенциальных заемщиков.

Количество заявок на кредиты с момента запуска ипотечных центров увеличилось вдвое", - отметил член правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.

Экономическая правда

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