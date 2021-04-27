Еще 8 украинских гостиниц получили категории

По итогам шестого заседания Комиссии по категоризации заведений 8 гостиниц получили категорию, в том числе и те, кто подавался на повторное рассмотрение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма в Facebook.

В частности, 1 отель получил категорию "5 звезд", 1 - "4 звезды", 6 отелей - "3 звезды".

"На доработку документации отправили пять заведений, в том числе один отель, который претендовал на категорию "пять звезд" и четыре гостиницы, которые претендовали на "три звезды", - говорится в сообщении.

В то же время подтвердили категорию:

"Premier Hotel Palazzo", Полтава - четыре звезды;

"Тернополь", Тернополь - три звезды;

"Рациотель Маренеро Одесса", Одесса - три звезды;

"Украина", Черкассы - три звезды;

"Астория", Днепр - три звезды.

"Гостиница "Мир" (Ровно) после длительного перерыва возобновила категорию "3 звезды". Впервые "3 звезды" получила гостиница "Украина" из Луцка и "4 звезды" - отель "Edem resort Medical and Spa", г. Львов.

Следующее заседание Комиссии предварительно назначено на 12 мая 2021 года", - добавили в ведомстве.

Напомним:

Комиссия по установлению категорий гостиницам по итогам 2 заседаний отказала в присвоении "звезд" 3 из 30 отелей, 13 заявок утвердили, еще 13 - отправили на доработку, 1 гостинице - предложили понижение категории.

Экономическая правда